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    Личка: Доволен составом «Динамо», но хотел бы еще пару игроков

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка признался, что доволен нынешним составом команды.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Я доволен теми, кто есть в составе, но хотел бы еще пару игроков. При этом брать кого‑то просто ради трансфера не нужно.

    Новичок должен давать новый импульс команде и сразу конкурировать за место в основе. Только в таком случае команда может стать сильнее.

    Если бы была возможность взять двух любых игроков, кто бы это был? Извини, Костя (Тюкавин -прим.), но в нападение взял бы Холанна. И еще мне очень нравится Кевин де Брёйне», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба московского клуба.

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