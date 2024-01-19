Личка: Доволен составом «Динамо», но хотел бы еще пару игроков

Главный тренер «Динамо»признался, что доволен нынешним составом команды.

«Я доволен теми, кто есть в составе, но хотел бы еще пару игроков. При этом брать кого‑то просто ради трансфера не нужно.

Новичок должен давать новый импульс команде и сразу конкурировать за место в основе. Только в таком случае команда может стать сильнее.

Если бы была возможность взять двух любых игроков, кто бы это был? Извини, Костя (Тюкавин -прим.), но в нападение взял бы Холанна. И еще мне очень нравится Кевин де Брёйне», — приводит слова чешского специалиста пресс-служба московского клуба.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.