ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 14:54
    • Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open
    Все новости спорта

    Оуэн предположил, кто выиграет АПЛ в сезоне-2023/24

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал
    Экс-форвард «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн рассказал, кто в нынешнем сезоне может стать чемпионом АПЛ.

    Майкл Оуэн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Майкл Оуэн

    «Думаю, это будет "Манчестер Сити". Я думал так в начале сезона и не хочу менять своё мнение сейчас, но "Ливерпуль" произвёл на меня большое впечатление. Конечно, они могут выиграть титул, они лидируют в таблице, а мы прошли только половину пути, так что да, мерсисайдцы могут выиграть. "Сити", очевидно, немного сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном, а "Ливерпуль" стал чуть лучше, так что борьба за титул будет очень напряжённой», — приводит слова Оуэна Mirror.

    Календарь и таблица АПЛ

    После 20 туров в АПЛ первую строчку занимает «Ливерпуль». Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется сильнее в дерби Мадрида?
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Станет ли Индия проблемой для Узбекистана?
  • Индия — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Барселона» пропустит от «Унионистаса»?
  • «Унионистас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унионистас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры