Оуэн предположил, кто выиграет АПЛ в сезоне-2023/24

Майкл Оуэн Фото: globallookpress.com
«Думаю, это будет "Манчестер Сити". Я думал так в начале сезона и не хочу менять своё мнение сейчас, но "Ливерпуль" произвёл на меня большое впечатление. Конечно, они могут выиграть титул, они лидируют в таблице, а мы прошли только половину пути, так что да, мерсисайдцы могут выиграть. "Сити", очевидно, немного сбавил обороты по сравнению с прошлым сезоном, а "Ливерпуль" стал чуть лучше, так что борьба за титул будет очень напряжённой», — приводит слова Оуэна Mirror.
После 20 туров в АПЛ первую строчку занимает «Ливерпуль». Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».