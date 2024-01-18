ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 13:14
    • В министерстве финансов Франции прошли обыски по делу о трансфере Неймара в «ПСЖ»
  • 13:01
    • Гендиректор «Спартака» о возможной отставке Абаскаля: Считаю правильным иметь план Б
  • 12:44
    • Круговой объяснил, почему отказался продлевать контракт с «Зенитом»
  • 12:16
    • Гендиректор «Спартака»: У клуба нет фиксированного бюджета на трансферы
  • 12:08
    • Алькарас вышел в третий круг Australian Open
    Все новости спорта

    Нино: У меня были предложения из Европы, но «Зенит» оказался самым настойчивым

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Новичок «Зенита» Нино рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате России.

    Нино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нино

    Нино, играющий на позиции центрального защитника, перешел в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе».

    «Переговоры не были долгими. Существовали предложения и от других европейских клубов, но тем клубом, который оказался самым настойчивым, проявил наибольшую твердость и уважение ко мне и "Флуминенсе", был "Зенит". Все эти факторы и повлияли на мое решение, облегчили его принятие.

    "Зенит" предложил все, что хотелось получить. Во‑первых, это клуб с чемпионскими амбициями, постоянно борется за титулы.

    Во‑вторых, мне хотелось оказаться в Петербурге. В‑третьих, было желание попробовать себя в европейском клубе и европейском футболе.

    Клуб прекрасно организован во всем, в том числе по части финансовых условий для игроков. Все это в комплексе и привело к принятию решения», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

  • СМИ назвали саудовский клуб, в который может перейти игрок «Зенита»
  • Читайте по теме

    • Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» снова обыграет «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Медведев дожмет Руусувуори только в пятом сете?
  • Руусувуори — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Станет ли Индия проблемой для Узбекистана?
  • Индия — Узбекистан. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Индия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унионистас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры