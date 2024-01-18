Нино: У меня были предложения из Европы, но «Зенит» оказался самым настойчивым

Новичок «Зенита»рассказал, почему решил продолжить карьеру в чемпионате России.

Нино, играющий на позиции центрального защитника, перешел в «Зенит» из бразильского «Флуминенсе».

«Переговоры не были долгими. Существовали предложения и от других европейских клубов, но тем клубом, который оказался самым настойчивым, проявил наибольшую твердость и уважение ко мне и "Флуминенсе", был "Зенит". Все эти факторы и повлияли на мое решение, облегчили его принятие.

"Зенит" предложил все, что хотелось получить. Во‑первых, это клуб с чемпионскими амбициями, постоянно борется за титулы.

Во‑вторых, мне хотелось оказаться в Петербурге. В‑третьих, было желание попробовать себя в европейском клубе и европейском футболе.

Клуб прекрасно организован во всем, в том числе по части финансовых условий для игроков. Все это в комплексе и привело к принятию решения», — приводит слова бразильца «Матч ТВ».

Напомним, в начале января «Зенит» объявил о переходе трех бразильцев — нападающего Педро, вингера Артура и центрального защитника Нино. Еще одним новичком санкт-петербургской команды стал Ильзат Ахметов.