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    Гендиректор «Спартака»: У клуба нет фиксированного бюджета на трансферы

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    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев подтвердил, что у клуба нет фиксированного бюджета на трансферы.

    Олег Малышев
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    Олег Малышев

    «Да, у "Спартака" нет фиксированного бюджета на трансферы. Если спортивный блок настаивает на каком-то усилении, он должен обосновать, убедить совет директоров в том, что именно этот игрок по своим игровым качествам нам нужен и что бюджет трансфера соответствует его рыночной стоимости. В этом случае он будет поддержан.

    Я бы не называл какую-то конкретную сумму. Вы знаете, что летом "Спартак" достаточно много потратил на трансферы в соответствии с запросами спортивного блока.

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    • Поэтому очевидно, что "Лукойл" поддерживает клуб и выделяет очень серьезные ресурсы», — приводит слова Малышева «РБК Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18-и туров «Спартак» занимает 5-е место в таблице РПЛ с 30-ю очками в активе.

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