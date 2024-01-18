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    Атлетико — Реал Мадрид смотреть онлайн

    18.01.2024 в 23:30 начнется матч в испанском Кубке Дель Рей Атлетико — Реал Мадрид

    Футбол Кубок Испании Атлетико Реал Мадрид
    В 23:30 18.01.2024 Атлетико и Реал Мадрид начнут матч в испанском Кубке Дель Рей.

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    Атлетико — Реал Мадрид

    Последний матч между собой: Реал Мадрид — Атлетико 5:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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