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    Уолкер: Де Брейне ничем не уступает Месси и Роналду

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    Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер сравнил Кевин Де Брёйне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    Кевин Де Брейне
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    Кевин Де Брейне

    «О немногих футболистах в мире можно сказать, что они находятся на уровне Кевина. Например, Месси и Роналду находятся. Но Кевин, как по мне, ничем не уступает этой паре.

    Когда Де Брёйне вышел на поле в матче с "Ньюкаслом", вся команда почувствовала импульс, энергию и воодушевление. Он заводит тебя, мотивирует играть лучше.

    Кевин проявляет свои лучшие качества, когда мяч у него в ногах. Он отдаёт передачи, которые даже не кажутся видимыми», —цитирует Уолкера FIFPro.

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