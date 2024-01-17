Уолкер: Де Брейне ничем не уступает Месси и Роналду

Защитниксравнил

«О немногих футболистах в мире можно сказать, что они находятся на уровне Кевина. Например, Месси и Роналду находятся. Но Кевин, как по мне, ничем не уступает этой паре.

Когда Де Брёйне вышел на поле в матче с "Ньюкаслом", вся команда почувствовала импульс, энергию и воодушевление. Он заводит тебя, мотивирует играть лучше.

Кевин проявляет свои лучшие качества, когда мяч у него в ногах. Он отдаёт передачи, которые даже не кажутся видимыми», —цитирует Уолкера FIFPro.