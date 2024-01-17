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    Обляков: Круговой не только мой друг, но и очень хороший игрок

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    Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о переходе защитника Данила Кругового из «Зенита» в стан армейцев.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    «Дружим ли с ним? Кстати, писал ему недавно, когда появились слухи про переход, но он тогда не стал подтверждать. Не хотел, наверное, сглазить. Так что окончательно узнал вместе со всеми только сегодня. Поэтому рад, конечно: он не только мой друг, но и очень хороший игрок, связь у нас с ним отличная. Я только рад.

    Теперь мне не придётся играть слева? Да, уже ребята сказали по этому поводу. Если бы он раньше перешёл в ЦСКА, то я бы вообще никогда не играл на этой позиции. Но такова жизнь: я ничуть не расстроен, интересно всегда на разных позициях поиграть, это классный опыт», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

    Круговой заключил соглашение с «армейцами» до лета 2028 года. Контракт вступит в силу с 4 июня 2024 года, когда истечет договор с «Зенитом».

    25-летний защитник перешел в «Зенит» из «Уфы» в 2020 году, всего провел за команду 105 матчей, забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач.

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