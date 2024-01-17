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    Мюллер: «Бавария» — очень важная часть моей жизни

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    Хавбек «Баварии» Томас Мюллер назвал мюнхенский клуб важной частью своей жизни.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Мюнхенская "Бавария" — чрезвычайно важная часть моей жизни. Так будет и тогда, когда в какой-то момент я больше не буду здесь играть. Статистика — не самое главное для меня.

    Самое главное — это опыт и моменты, которые я пережил с командой, клубом и болельщиками. Я с нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X.

    В текущем сезоне Мюллер сыграл 14 встреч в Бундеслиге, забил один мяч и сделал 6 голевых передач.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Нынешнее соглашение Мюллера с «Баварией» истекает летом 2025 года.

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