Мюллер: «Бавария» — очень важная часть моей жизни

Томас Мюллер Фото: globallookpress.com
«Мюнхенская "Бавария" — чрезвычайно важная часть моей жизни. Так будет и тогда, когда в какой-то момент я больше не буду здесь играть. Статистика — не самое главное для меня.
Самое главное — это опыт и моменты, которые я пережил с командой, клубом и болельщиками. Я с нетерпением жду того, что ждёт меня впереди», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в социальной сети X.
В текущем сезоне Мюллер сыграл 14 встреч в Бундеслиге, забил один мяч и сделал 6 голевых передач.
Календарь и таблица Бундеслиги
Нынешнее соглашение Мюллера с «Баварией» истекает летом 2025 года.