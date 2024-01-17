Источник: Моуринью может возглавить «Барселону»

На пост главного тренера испанской «Барселоны» в случае отставкипоявился еще один претендент.

По данным El Nacional, руководство каталонского клуба также рассматривает кандидатуру португальца Жозе Моуринью, который на днях был уволен из итальянской «Ромы».

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Сейчас главным кандидатом называют мексиканца Рафаэля Маркеса, который тренирует резервную команду «Барселоны». Также рассматривается Тиаго Мотта, возглавляющий сейчас итальянскую «Болонью».

Что интересно они оба выступали вместе в качестве игроков за каталонский клуб.