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    Источник: Моуринью может возглавить «Барселону»

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    На пост главного тренера испанской «Барселоны» в случае отставки Хави появился еще один претендент.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    По данным El Nacional, руководство каталонского клуба также рассматривает кандидатуру португальца Жозе Моуринью, который на днях был уволен из итальянской «Ромы».

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    Сейчас главным кандидатом называют мексиканца Рафаэля Маркеса, который тренирует резервную команду «Барселоны». Также рассматривается Тиаго Мотта, возглавляющий сейчас итальянскую «Болонью».

    Что интересно они оба выступали вместе в качестве игроков за каталонский клуб.

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