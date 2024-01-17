Милнер: Клопп изменился со временем

Экс-футболист «Ливерпуля», а ныне игрок «Брайтона»высказался о наставнике мерсисайдцев

«В начале, когда Юрген только встал у руля "Ливерпуля", он определённо был более агрессивен. К его чести, со временем он изменился и стал мягче, но всё равно остался тем Юргеном Клоппом, которого все знают.

Думаю, когда он пришёл в "Ливерпуль", у него было другое мнение об английских игроках, но через какое-то время оно изменилось», — приводит слова Милнера Mirror.

Календарь и таблица АПЛ

Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года. Под его руководством куб выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.