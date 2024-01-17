Мбаппе: Однажды настанет моя очередь уехать из Европы

Нападающийвысказался о потенциально возможном переходе в клуб не из Европы.

«Многие великие игроки, которые сформировали историю футбола, покинули Европу этим летом. Ммы вступаем в новую эру. В какой-то момент настанет моя очередь уйти. Я не беспокоюсь об этих изменениях, просто думаю о продолжении карьеры», — сказал Мбаппе GQ.

В нынешнем сезоне 25-летний Мбаппе сыграл 25 встреч во всех турнирах, забил 26 голов и сделал три результативных паса.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до лета 2024 года. На футболиста претендует мадридский «Реал».