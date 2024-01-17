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    Сын Карло Анчелотти готов возглавить европейский клуб

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    Давиде Анчелотти, который сейчас работает вместе со своим отцом Карло Анчелотти в мадридском «Реале», объявил о желании стать главным тренером в одном из европейских клубов.

    Давиде и Карло Анчелотти
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    Давиде и Карло Анчелотти

    Как заявляет журналист Рамон Альварес де Мун в соцсети, к его услугам обращалось несколько клубов из Саудовской Аравии, но получили отказ.

    Давиде Анчелотти ждет интересного предложения из Европы, чтобы покинуть штаб королевского клуба и стать самостоятельным главным тренером.

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    • 34-летний специалист начинал с Карло Анчелотти в «ПСЖ» в первый раз в «Реале» как тренер по физподготовке. В «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и сейчас во второй приход в стан «сливочных» он работает как ассистент.

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