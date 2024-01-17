Сын Карло Анчелотти готов возглавить европейский клуб

, который сейчас работает вместе со своим отцом Карло Анчелотти в мадридском «Реале», объявил о желании стать главным тренером в одном из европейских клубов.

Как заявляет журналист Рамон Альварес де Мун в соцсети, к его услугам обращалось несколько клубов из Саудовской Аравии, но получили отказ.

Давиде Анчелотти ждет интересного предложения из Европы, чтобы покинуть штаб королевского клуба и стать самостоятельным главным тренером.

34-летний специалист начинал с Карло Анчелотти в «ПСЖ» в первый раз в «Реале» как тренер по физподготовке. В «Баварии», «Наполи», «Эвертоне» и сейчас во второй приход в стан «сливочных» он работает как ассистент.