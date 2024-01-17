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    Быстров посоветовал «Спартаку» пригласить Моуринью

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    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров посоветовал руководству «Спартака» пригласить на пост главного тренера Жозе Моуринью. Ранее португалец был уволен из «Ромы».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Жозе — великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам.

    Я бы на месте руководителей "Спартака" вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять веикого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», — сказал Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Сейчас «Спартак» тренирует испанец Гильермо Абаскаль. По итогам первого круга чемпионата России-2023/24 красно-белые идут пятыми в таблице РПЛ.

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