Акинфеев: В начале карьеры и за пивом бегал, и мячи таскал

Вратарь ЦСКАрассказал о своем статусе в команде в начале карьеры.

«Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: "Э, Акинфей, молодой, иди сюда". Я говорю: "Да, Андрюш". Подхожу, он мне деньги дает: "За пивком сгоняй". Пошел, конечно! Принес пиво им — "Хайнекен", как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать.

Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые.

Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

Акинфеев дебютировал за первую команду ЦСКА в 2003 году в 16-летнем возрасте.