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    Акинфеев: В начале карьеры и за пивом бегал, и мячи таскал

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    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем статусе в команде в начале карьеры.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Андрюха Соломатин после какой-то игры на сборах в Голландии говорит мне: "Э, Акинфей, молодой, иди сюда". Я говорю: "Да, Андрюш". Подхожу, он мне деньги дает: "За пивком сгоняй". Пошел, конечно! Принес пиво им — "Хайнекен", как сейчас помню. Этот момент приятно вспоминать.

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    • Нет какой-то грусти, что тебя, молодого, за чем-то послали. Наоборот, те времена были золотые.

    Честно скажу, и бутсы мыл — и себе, и ребятам. Мячи на поле таскал, фишки таскал. Все это было», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

    Акинфеев дебютировал за первую команду ЦСКА в 2003 году в 16-летнем возрасте.

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