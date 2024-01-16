ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема зимой может стать футболистом «Челси»Трансферный дайджест. 9-15 января
  • 11:54
    • «Рома» уволила Моуринью
  • 10:58
    • Блинкова победила Букшу в первом круге Australian Open
  • 08:32
    • Касаткина стартовала с победы на Australian Open
  • 13:11
    • Орлов: «Зенит» подпишет еще одного российского игрока
    Все новости спорта

    Нино: «Зенит» с самого начала был очень решителен

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Новичок «Зенита» Нино ответил, почему решил перейти в российский клуб.

    Нино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нино

    «Это было очень хорошее предложение. Все контакты с другими клубами, которые у меня были, заставляли меня много думать и взвешивать варианты. Основная причина, по которой я принял решение перейти в "Зенит", заключалась в том, что все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости.

    Питерский 'Зенит', наоборот, с самого начала был очень решителен, всегда проявлял большое желание подписать меня, заставлял чувствовать себя значимым. Плюсом стало то, что предложение 'Зенита' было очень хорошим с финансовой точки зрения. В том числе для 'Флуминенсе'. Мой контракт с клубом подходил к концу. Через шесть месяцев 'Флуминенсе' уже не смог бы рассчитывать на такую сумму за меня. 'Зенит' же смог сделать так, чтобы выгодно было всем», — сказал Нино в интервью TNT Sports.

    «Зенит» объявил о трансфере Нино 4 января. Соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2028 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поединок будет скудным на голы
  • Таиланд — Кыргызстан. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Победная серия «Магнитки» не прервется в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.35
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бристоль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Осасуна — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Таджикистан — Катар
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры