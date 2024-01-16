Нино: «Зенит» с самого начала был очень решителен

Новичок «Зенита»ответил, почему решил перейти в российский клуб.

«Это было очень хорошее предложение. Все контакты с другими клубами, которые у меня были, заставляли меня много думать и взвешивать варианты. Основная причина, по которой я принял решение перейти в "Зенит", заключалась в том, что все остальные клубы колебались и не проявляли такой настойчивости.

Питерский 'Зенит', наоборот, с самого начала был очень решителен, всегда проявлял большое желание подписать меня, заставлял чувствовать себя значимым. Плюсом стало то, что предложение 'Зенита' было очень хорошим с финансовой точки зрения. В том числе для 'Флуминенсе'. Мой контракт с клубом подходил к концу. Через шесть месяцев 'Флуминенсе' уже не смог бы рассчитывать на такую сумму за меня. 'Зенит' же смог сделать так, чтобы выгодно было всем», — сказал Нино в интервью TNT Sports.

«Зенит» объявил о трансфере Нино 4 января. Соглашение футболиста с клубом истекает в июне 2028 года.