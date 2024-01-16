Галактионов: Автопродление контракта с Дзюбой? Не имею права раскрывать детали

Наставник «Локомотива»высказался относительно автоматического продления контракта с нападающим

«Дзюба — молодец! Профессионально относится к своему делу, здорово работает, подстегивает команду. Его настрой, поддержка других, внутренняя энергетика — все показывает, что мы идем в правильном направлении. Автопродление? Такой пункт есть, ему нужно сделать некоторые вещи — раскрывать детали контракта не имею права.

Самое главное на сегодня — это достижения команды. А если команда будет выигрывать, то и ребята будут востребованы и все у них будет хорошо. Об этом мы говорили с игроками на командном собрании», — сказал Галактионов «СЭ».

35-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел 20 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал четыре голевые передачи.