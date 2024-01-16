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    Барнсли — Карлайл Юнайтед смотреть онлайн

    16.01.2024 в 22:45 начнется матч в Первой Лиге Англии Барнсли — Карлайл Юнайтед

    Футбол Футбол Англии
    В 22:45 16.01.2024 Барнсли и Карлайл Юнайтед начнут матч в Первой Лиге Англии.

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    Барнсли — Карлайл Юнайтед

    Последний матч между собой: Барнсли — Карлайл Юнайтед 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Барнсли»).

    Трансляция

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Барнсли — Карлайл Юнайтед.

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