Винисиус отреагировал на то, что в «Реал» могут перейти Мбаппе и Холанн

Хавбек «Реала»высказался о том, что состав команды могут пополнить

«Мбаппе и Холанн? Трансферы — это прерогатива президента, я не могу говорить об этом. Наши нынешние игроки очень счастливы, все получают много игрового времени. У нас есть 25 футболистов, готовых сделать все возможное для клуба», — цитирует Винисиуса OK Diario.

1 января СМИ писали, что «Реал» сделал официальное предложение по Мбаппе. Крайний срок для принятия решения — середина января.

Соглашение Килиана с парижанами истекает в конце сезона, поэтому футболист уже сейчас может свободно вести переговоры с другими командами.