ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема зимой может стать футболистом «Челси»Трансферный дайджест. 9-15 января
  • 22:07
    • Миранчук выйдет с первых минут в матче «Аталанта» — «Фрозиноне»
  • 19:30
    • «Автомобилист» победил ЦСКА в матче КХЛ
  • 22:01
    • Камерун и Гвинея не выявили победителя
  • 19:00
    • Сенегал стартовал с уверенной победы на Кубке Африки
  • 18:46
    • «Лада» одержала уверенную победу над «Барысом»
    Все новости спорта

    Тухель: У Нойера есть какая-то аура, которой невозможно научиться

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал возвращение голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера, который лишь недавно вернулся в строй после травмы.

    Томас Тухель
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Тухель

    «Я был в шоке, когда он рассказал мне о том, как он получил травму и насколько серьезной она была. Я сомневался, сможет ли он вернуться на этот уровень, но надеялся, что он это сделает.

    Я очень рад, что мы доверяли ему и верили в него. Как только он избавился от боли, он показал свой уровень. У него есть какая-то аура, которой невозможно научиться. Такому не учат в книгах. Вернуться таким образом после такой травмы — фантастическое достижение», — цитирует Тухеля ESPN.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Аталанта» и «Фрозиноне» не смогут забить друг другу?
  • «Аталанта» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Победная серия «Магнитки» не прервется в Нижнем Новгороде?
  • «Торпедо» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Сможет ли «Ювентус» уверенно переиграть «Сассуоло»?
  • «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 15 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Аталанта — Фрозиноне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ювентус — Сассуоло
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мали — ЮАР
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Хетафе — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Таиланд — Кыргызстан
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.77
  • Прогноз на матч Атланта — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры