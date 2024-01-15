Тухель: У Нойера есть какая-то аура, которой невозможно научиться

Главный тренерпрокомментировал возвращение голкипера мюнхенцев, который лишь недавно вернулся в строй после травмы.

«Я был в шоке, когда он рассказал мне о том, как он получил травму и насколько серьезной она была. Я сомневался, сможет ли он вернуться на этот уровень, но надеялся, что он это сделает.

Я очень рад, что мы доверяли ему и верили в него. Как только он избавился от боли, он показал свой уровень. У него есть какая-то аура, которой невозможно научиться. Такому не учат в книгах. Вернуться таким образом после такой травмы — фантастическое достижение», — цитирует Тухеля ESPN.