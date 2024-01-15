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    Тухель: Уверен, у Кейна нет предела

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    Наставник «Баварии» Томас Тухель считает, что форвард Гарри Кейн сможет побить рекорд по голам поляка Роберта Левандовского.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    На данный момент Левандовский — рекордсмен по числу голов за «Баварию» в рамках одного сезона (41). Кейн к январю забил 22 мяча.

    «Рекорд в опасности. Никто и никогда не мог себе представить, что так будет, но вот. Нужно немного удачи. Нужно, чтобы команда продолжала двигаться вперёд.

    Гарри нужно оставаться в форме, а там будет видно, к чему мы придём. Уверен, что у Кейна нет предела», — приводит слова Тухеля ESPN.

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    Кейн до перехода в «Баварию» играл за английский «Тоттенхэм».

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