Тухель: Уверен, у Кейна нет предела

Наставник «Баварии»считает, что форвардсможет побить рекорд по голам поляка

На данный момент Левандовский — рекордсмен по числу голов за «Баварию» в рамках одного сезона (41). Кейн к январю забил 22 мяча.

«Рекорд в опасности. Никто и никогда не мог себе представить, что так будет, но вот. Нужно немного удачи. Нужно, чтобы команда продолжала двигаться вперёд.

Гарри нужно оставаться в форме, а там будет видно, к чему мы придём. Уверен, что у Кейна нет предела», — приводит слова Тухеля ESPN.

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Кейн до перехода в «Баварию» играл за английский «Тоттенхэм».