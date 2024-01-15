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    Коло Туре: Если ты выкладываешься полностью, Клопп всегда поддержит тебя

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    Экс-футболист «Арсенала» и «Ливерпуля» Коло Туре высказался по поводу совместной работы с наставником красных Юргеном Клоппом.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Когда мы проиграли финал Лиги Европы в сезоне-2015/2016, всем нам было очень грустно. Но то, как Юрген повёл себя после матча с "Севильей", думаю, говорит о многом. После игры у нас была вечеринка. Никто не хотел веселиться, все были подавлены, но в какой-то момент мы увидели Клоппа на танцполе. Он танцевал и приглашал каждого из нас присоединиться к нему.

    Менталитет Юргена всегда ориентирован на следующую игру. Пока ты выкладываешься полностью, он всегда поддержит тебя. Для меня это было невероятно. Он был таким позитивным человеком», — приводит слова Туре официальный сайт «Ливерпуля».

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