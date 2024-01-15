Тен Хаг: Я вполне доволен обороной, за исключением розыгрышей со стандартов

Наставник «Манчестер Юнайтед»высказался об игре защитников в матче 21-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Встреча закончилась вничью 2:2.

«Я вполне доволен защитой, за исключением розыгрышей со стандартов. Мы не очень хорошо защищались и пропустили гол после того, как выбили один мяч с линии ворот. Диогу уже спас мяч на линии. Нужно быть в курсе таких ситуаций. Нужно действовать более жёстко, отбивать мяч.

Второй случай был типичным. Мы знаем о быстрых выходах и позволяем им пройти по диагонали. Одним диагональным пасом они сломали всю нашу команду, а этого не должно произойти», — приводит слова тен Хага официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» идет седьмым в таблице АПЛ, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (45 очков). В текущем сезоне команда тен Хага пропустила 29 голов.