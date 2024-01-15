Семак: «Зенит» пошел навстречу Ренану и Чистякову

Наставник «Зенита»высказался об уходе в аренду двух защитников —

Россиянин отправился в «Сочи», а бразилец уехал к себе на родину — в «Интернасьонал».

«В аренду ушёл Роберт Ренан — мы понимаем, что это молодой игрок, которому нужна игровая практика, это обязательно. Мы пошли навстречу ему, отпустили.

То же самое касается и Димы Чистякова — в конце прошлого года мы с ним общались, он хочет получать больше игровой практики. Мы пообещали ему, что, если у нас будет такая возможность, мы его отпустим. Так произошло: он тоже ушёл в аренду до конца этого сезона», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».