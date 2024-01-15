Круговой — о сборах «Зенита»: Возможность начать с чистого листа

Футболист «Зенита»выразил мнение, что сборы — это возможность начать сезон с чистого листа.

«На этих сборах будет много товарищеских игр, и я думаю, что это хорошо — лучше прибавлять через игру, чем тренироваться. Это лучше для каждого футболиста.

Первая игра будет с "Динамо" из Самарканда — думаю, каждый сыграет по тайму, у всех будет время для того, чтобы проявить себя. Вообще, сборы — возможность начать с чистого листа, заново. Месяц отдыха тяжело даётся, а сейчас у всех есть время на то, чтобы показать себя», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

До этого СМИ писали, что Круговой может перейти в ЦСКА.