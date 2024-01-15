Кин: Следить за «Ман Юнайтед» сегодня — это тяжелая работа

Бывший полузащитникдал свой комментарий по поводу игры команды в этом сезоне АПЛ.

«Не хватает качества, контроля, веры в команду, и, когда вы слышите, что говорит тренер… Я не согласен с ним во многом, но следить за "Ман Юнайтед" сегодня — это тяжёлая работа.

Мы все виноваты в том, что в разговорах о "Юнайтед" всплывает прошлое, и я знаю, что сейчас Эрик тен Хаг находится под давлением, но сегодняшний "Ман Юнайтед" — это ежедневная борьба.

В матче с "Тоттенхэмом"манкунианцы кое-чего добились, показали себя. Посмотрим, продолжится ли это», — приводит слова Кина Mirror.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.