Агент Сафонов посоветовал «Спартаку» продлить контракт с Джикией

Футбольный агентне верит, что защитник «Спартака»перейдет в «Локомотив».

«Джикия уйдет в "Локомотив"? В этот вариант я вообще не верю. Да и вообще не понимаю, почему "Спартак" должен его отпускать. Он качественный защитник, который многое сделал для команды. Мне кажется, к таким фигурами нужно относиться с большим уважением. А то у нас сразу смотрят в паспорт, на возраст. Я бы на месте москвичей сохранил Георгия.

Джикия еще пару сезонов может приносить пользу красно-белым. Я бы его переподписал», — цитирует Сафонова «СЭ».

Джикия играет за «Спартак» с января 2017 года. Соглашение с игроком истекает в мае 2024 года.