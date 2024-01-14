Семак: Что касается приобретений, то теоретически максимум один-два игрока могут присоединиться

Главный тренервысказался о дальнейших планах команды на зимнее трансферное окно.

«Что касается Нино, то это очень качественный игрок, который добавит конкуренции в нашу оборонительную линию. Исходя из его трансферной стоимости, это было очень выгодное предложение, которым мы воспользовались. Ильзат Ахметов — игрок очень качественный и, что важно, с российским паспортом. Педро уже давно был включен в сделку, и вот наконец он присоединился к нам.

Как я уже сказал, возможно, мы кого-то отпустим, но это один, максимум два человека. Что касается приобретений, то теоретически тоже максимум один-два игрока могут присоединиться, но не дополнительно, а вместо кого-то и при многих условиях. Теоретически это возможно, но получится ли — посмотрим», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» сейчас занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.