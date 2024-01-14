Серхи Роберто заявил, что останется в «Барселоне», если этого захочет Хави

Полузащитникрассказал об условиях, при которых испанец подпишет новый контракт с «сине-гранатовыми».

«Если тренер хочет, чтобы я остался, то я уверен, что у нас не возникнет проблем с заключением нового контракта.

Надеюсь, в следующем сезоне мы снова встретимся здесь для того, чтобы поговорить о финале», — приводит слова Роберто журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета этого года. В нынешнем сезоне Роберто провел 6 матчей за «Барселону» в Примере, забил 3 гола и сделал голевую передачу.

В следующем матче «сине-гранатовые» сыграют против мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании. Матч состоится 14-го января в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.