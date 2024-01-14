Puma может стать новым спонсором «Барселоны»

Немецкий производить спортивной экипировки и одеждысделал испанскойрекордный спонсорский контракт, сообщает Sport.

Компания предложило каталонскому клубу фиксированные € 200 млн в случае заключения контракта и 100 млн евро за каждый год соглашения.

Сейчас «Барселона» имеет контракт с Nike до 2026 года, но клуб неоднократно высказывал недовольство этим брендом, не планирует продлевать соглашение и не против расторгнуть контракт до истечения срока.

Сейчас Puma имеет контракт с английским «Манчестер Сити» на сумму € 70 млн в год в течение 10 лет, заключенный в 2019 году. При определенных условиях сумма выплат может увеличиться до € 167 млн в год.