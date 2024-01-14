В 13:30 14.01.2024 Истанбулспор и Коньяспор начнут матч в турецской футбольной Суперлиге.

Истанбулспор — Коньяспор

Последний матч между собой: Коньяспор — Истанбулспор 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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