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    Гана — Кабо-Верде смотреть онлайн

    14.01.2024 в 23:00 начнется матч в группе B футбольного кубка Африки-2023 Гана — Кабо-Верде

    Футбол Кубок Африки-2023 Сборная Ганы Календарь Кубка Африки
    В 23:00 14.01.2024 Гана и Кабо-Верде начнут матч в группе B футбольного кубка Африки-2023.

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    Гана — Кабо-Верде

    Последний матч между собой: Гана — Кабо-Верде 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гана» — «Кабо-Верде» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Гана»).

    Трансляция

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