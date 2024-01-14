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    Стал известен состав ЦСКА на зимний сбор в ОАЭ

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    Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала список игроков, которые полетят на первый зимний тренировочный сбор в ОАЭ.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Состав ЦСКА на первый тренировочный сбор

    Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов, Егор Бесаев.

    Защитники:Виллиан Роша, Мойзес, Матвей Лукин, Кирилл Набабкин, Михаил Рядно, Илья Агапов, Милан Гаич, Игорь Дивеев.

    Полузащитники: Иван Обляков, Саша Зделар, Виктор Давила, Виктор Мендес, Константин Кучаев, Кирилл Глебов, Матвей Кисляк, Максим Мухин.

    Нападающие: Фёдор Чалов, Антон Заболотный, Тамерлан Мусаев.

    Календарь и таблица РПЛ

    Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них пройдет в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

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