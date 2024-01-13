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    • Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Швеции
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    Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Швеции

    Футбол Сборная Швеции Манчестер Юнайтед
    Шведская ассоциация футбола продолжает искать главного тренера для национальной команды.

    Оле-Гуннар Сульшер
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    Оле-Гуннар Сульшер

    По информации Fotbollskanalen, новым главным тренером сборной Швеции может стать Оле-Гуннар Сульшер.

    Источник отмечает, что норвежец уже провел переговоры с представителями шведской ассоциации футбола.

    Сульшер может заменить на этом посту Янне Андерссона, который был уволен в конце ноября после провального выступления сборной Швеции в квалификации Евро-2024.

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    • Предыдущим местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», в котором он занимал должность главного тренера с 2018 по 2021 год.

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