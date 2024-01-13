Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» может возглавить сборную Швеции

Оле-Гуннар Сульшер Фото: globallookpress.com
По информации Fotbollskanalen, новым главным тренером сборной Швеции может стать Оле-Гуннар Сульшер.
Источник отмечает, что норвежец уже провел переговоры с представителями шведской ассоциации футбола.
Сульшер может заменить на этом посту Янне Андерссона, который был уволен в конце ноября после провального выступления сборной Швеции в квалификации Евро-2024.
Предыдущим местом работы Сульшера был «Манчестер Юнайтед», в котором он занимал должность главного тренера с 2018 по 2021 год.