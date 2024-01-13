В 23:00 13.01.2024 Кот-д Ивуар и Гвинея-Бисау начнут матч в группе A футбольного кубка Африки-2023.

Кот-д Ивуар — Гвинея-Бисау

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кот-д Ивуар» — «Гвинея-Бисау» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Кот-д Ивуар»).

Трансляция

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