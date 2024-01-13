Киммих рассказал о своем будущем в «Баварии»

Полузащитниквысказался относительно ситуации со своим будущим.

«Продление контракта с "Баварией"? У нас есть действующее соглашение до конца июня 2025 года, когда-то мы об этом договорились с клубом. Не знаю, какая у руководства позиция на данный момент. Но я верю, что в один прекрасный день мы сядем за стол переговоров, и клуб предложит мне свои условия», — приводит слова Киммиха журналист Флориан Плеттенберг.

В текущем сезоне Киммих провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.