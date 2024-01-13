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    Карлайл Юнайтед — Оксфорд Юнайтед смотреть онлайн

    13.01.2024 в 18:00 начнется матч в английской Первой Лиге Карлайл Юнайтед — Оксфорд Юнайтед

    Футбол Футбол Англии
    В 18:00 13.01.2024 Карлайл Юнайтед и Оксфорд Юнайтед начнут матч в английской Первой Лиге.

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    Карлайл Юнайтед — Оксфорд Юнайтед

    Последний матч между собой: Оксфорд Юнайтед — Карлайл Юнайтед 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Оксфорд Юнайтед»).

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