В 13:30 13.01.2024 Хатайспор и Pendikspor начнут матч в Суперлиге Турции.

Хатайспор — Pendikspor

Последний матч между собой: Pendikspor — Хатайспор 1:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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