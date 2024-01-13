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    Хатайспор — Pendikspor смотреть онлайн

    13.01.2024 в 13:30 начнется матч в Суперлиге Турции Хатайспор — Pendikspor

    Футбол
    В 13:30 13.01.2024 Хатайспор и Pendikspor начнут матч в Суперлиге Турции.

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    Хатайспор — Pendikspor

    Последний матч между собой: Pendikspor — Хатайспор 1:5 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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