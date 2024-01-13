Гвардиола рассказал, когда вернется Холанн

Главный тренер «Манчестер Сити»сообщил, когда стоит ждать возвращения на футбольном поле лидера атак «горожан» норвежца

«Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Ему потребовалось больше времени, чем мы ожидали изначально. Это кость, нужно время.

Нам очень не хватает Эрлинга. Он нам нужен. Надеюсь, он сможет вернуться и отыграть последние четыре-пять месяцев без проблем», — цитирует Гвардиолу Sky Sport.

Эрлинг Холанн получил травму стопы около месяца назад и уже пропустил 8 матчей «Манчестер Сити», по прогнозам медицинского штаба он вернется на поле не раньше конца января.

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В нынешнем сезоне норвежский нападающий провел 22 матча, забил 19 мячей.