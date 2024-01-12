ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 17:30
    • Холанн пропустит матч «Ман Сити» против «Ньюкасла»
  • 17:22
    • «Ростов» подписал бразильского нападающего
    Все новости спорта

    Тен Хаг: Мы должны помочь Марсьялю набрать форму, но и Антони должен потрудиться

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о физической форме нападающего команды Антони Марсьяля.

    Антони Марсьяль — форвард «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони Марсьяль — форвард «Манчестер Юнайтед»

    «Он не в форме. Мы хотим, чтобы игроки были в форме, а он в данный момент не в форме. Мы должны помочь ему с этим, но и Антони должен потрудиться», — приводит слова тен Хага UtdPlug.

    В нынешнем сезоне Марсьяль провел 13 матчей за «красных дьяволов» и отличился всего одним забитым голом. В Лиге чемпионов форвард принял участие в 4-х встречах, в которых оформил один ассист.

  • Пришло время переговоров. Мбаппе, Модрич и еще 14 лучших свободных агентов 2024 года
  • Лучшие игроки, которые с января смогут начать переговоры о бесплатных трансферах летом этого года
  • 05/01/2024

    • «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе после 20-и туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли гости доставить проблемы?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Ставим на голевой бартер!
  • Катар — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?
  • «Севилья» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дармштадт — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры