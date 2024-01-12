Тен Хаг: Мы должны помочь Марсьялю набрать форму, но и Антони должен потрудиться

Главный тренеррассказал о физической форме нападающего команды

«Он не в форме. Мы хотим, чтобы игроки были в форме, а он в данный момент не в форме. Мы должны помочь ему с этим, но и Антони должен потрудиться», — приводит слова тен Хага UtdPlug.

В нынешнем сезоне Марсьяль провел 13 матчей за «красных дьяволов» и отличился всего одним забитым голом. В Лиге чемпионов форвард принял участие в 4-х встречах, в которых оформил один ассист.

«Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 31-м очком в активе после 20-и туров.