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    Почеттино о будущем Тиягу Силвы: Мы не разговариваем с игроками на эту тему

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о возможном продлении контракта с 39-летним защитником команды Тиягу Силвой.

    Тиягу Силва
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    Тиягу Силва

    «На текущий момент мы не разговариваем с игроками на эту тему. Также не верю, что клуб этим занимается. Это момент для того, чтобы работать вместе и стараться добиваться результатов.

    Это отношения между игроком и клубом, которые пытаются решить, как будет лучше для них», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

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    • Напомним, что Силва пополнил состав «Челси» в 2020-м году. В составе «синих» защитник выигрывал Лигу чемпионов. Действующий контракт Тиягу Силвы с «Челси» заканчивается летом этого года.

    В нынешнем сезоне игрок обороны провел 19 матчей за «Челси» в АПЛ и забил гол.

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