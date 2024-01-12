Почеттино о будущем Тиягу Силвы: Мы не разговариваем с игроками на эту тему

Главный тренерответил на вопрос о возможном продлении контракта с 39-летним защитником команды

«На текущий момент мы не разговариваем с игроками на эту тему. Также не верю, что клуб этим занимается. Это момент для того, чтобы работать вместе и стараться добиваться результатов.

Это отношения между игроком и клубом, которые пытаются решить, как будет лучше для них», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Силва пополнил состав «Челси» в 2020-м году. В составе «синих» защитник выигрывал Лигу чемпионов. Действующий контракт Тиягу Силвы с «Челси» заканчивается летом этого года.

В нынешнем сезоне игрок обороны провел 19 матчей за «Челси» в АПЛ и забил гол.