Нигматуллин: Сафонов сильнее Акинфеева

Экс-голкипер сборной Россиисравнил двух вратарей —

«Сафонов сильнее Акинфеева. Это факт. Каждому свое время. Матвей сейчас заслуженно номер один в сборной.

Два совершенно разных вратаря. Акинфеев играет за счет выбора позиции. Его главное качество — психологическая устойчивость. Из "девяток" не тащит, как сам говорит. Но и серьезных срывов не допускает. А у Сафонова именно вратарские данные получше. Рост выше, руки длиннее. Более прыгучий.

При этом с Акинфеевым конкурировало столько голкиперов, которые были лучше сложены и все равно ему проигрывали!» — цитирует Нигматуллина «СЭ».