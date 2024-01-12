ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шон О'МэллиГлавные интриги UFC в 2024 году
  • 16:23
    • Барриос останется в «Зените» как минимум до лета
  • 16:15
    • Эмери признан лучшим тренером АПЛ в декабре
    Все новости спорта

    Невилл заявил, что за 20 лет АПЛ стала интереснее

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением об уровне игры в английской Премьер-лиге.

    Гари Невилл
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Гари Невилл

    «Команды Премьер-лиги сейчас бьются друг с другом и играют первым номером. 20 лет назад у нас хватало команд, которые играли в уродливый футбол, пытаясь просто сдержать соперника на поле.

    Сейчас почти каждая команда лиги пытается играть первым номером, пытается сохранить владение мячом, забивать и выигрывать матчи. Все мыслят наперёд.

    10-15 лет назад такого не было. Это демонстрирует, насколько адаптировалась игра. Все мы от этого только выиграли, потому что такой футбол является более привлекательным. Да, бывают матчи, в которых команды не забивают друг другу, но чаще мы видим игры с множеством опасных моментов, голов. Игроки стараются», — приводит слова Невилла Sky Sports.

  • «Беспроигрышный вариант для всех». Вернер сделает «Тоттенхэм» лучше
  • Тимо Вернер получил еще один шанс заиграть в английской Премьер-лиге
  • 10/01/2024

    • После 20-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 2-й позиции (42 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (40).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Хоффенхайм» доставить проблемы мюнхенцам?
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 3.60
    •
  • Ставим на голевой бартер!
  • Катар — Ливан. Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Избежит ли «Севилья» падения в зону вылета?
  • «Севилья» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 12 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Катар — Ливан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дармштадт — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры