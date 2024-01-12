Невилл заявил, что за 20 лет АПЛ стала интереснее

Экс-защитникподелился мнением об уровне игры в английской Премьер-лиге.

«Команды Премьер-лиги сейчас бьются друг с другом и играют первым номером. 20 лет назад у нас хватало команд, которые играли в уродливый футбол, пытаясь просто сдержать соперника на поле.

Сейчас почти каждая команда лиги пытается играть первым номером, пытается сохранить владение мячом, забивать и выигрывать матчи. Все мыслят наперёд.

10-15 лет назад такого не было. Это демонстрирует, насколько адаптировалась игра. Все мы от этого только выиграли, потому что такой футбол является более привлекательным. Да, бывают матчи, в которых команды не забивают друг другу, но чаще мы видим игры с множеством опасных моментов, голов. Игроки стараются», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 20-и туров «Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 45-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 2-й позиции (42 балла), а 3-ку лидеров замыкает «Манчестер Сити» (40).