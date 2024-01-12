Мостовой: Для «Зенита» в новинку, что мы идем на втором месте

Полузащитникрассказал о предстоящих сборах команды.

«У нас много новых игроков — я даже не успевал новости читать о приобретениях. Очень интересно посмотреть на ребят, познакомиться.

Я сборы очень люблю, особенно ощущение того, как у тебя меняется тело, уходит лишний вес и ты с каждым днем начинаешь себя чувствовать все лучше и лучше. Я очень люблю это! Ожидания хорошие, в Абу-Даби ни разу не были, Катар помним. Самое главное — хорошо подготовиться к сезону, плодотворно поработать. Для нас в новинку то, что мы идем на втором месте, поэтому есть куда расти. Также важно наработать связи с новыми ребятами, сделать так, чтобы все влились в коллектив и хорошо, уверенно начали сезон», — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.