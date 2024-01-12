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    Каррагер: У тен Хага была такая же власть, как у Гвардиолы и Клоппа, но он отбросил «МЮ» назад

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Тен Хаг загнал себя в угол плохими трансферами и потраченными деньгами.

    Чтобы выжить, ему нужно наладить немедленный контакт с Рэтклиффом и сэром Дэйвом Брэйлсфордом, которые вместе с Джоэлом Глейзером сформируют футбольный комитет из трех человек. Сразу же появились красные флаги для тен Хага, потому что до сих пор Глейзеры были щитом для неэффективных тренеров "Юнайтед".

    Критика того, как семья Глейзеров управляет делом, во многом оправданна. Несмотря на нее, я никогда не верил, что при Глейзерах невозможно добиться успеха на "Олд Траффорд".

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    • До сих пор у тен Хага была такая же власть, как у Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Особенно в том, что касается трансферов. Гвардиола и Клопп заслужили это благодаря своим успехам. Тен Хаг получил эту власть, потому что рядом не было никого, у кого хватило бы авторитета сказать "нет".

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    • Недавние крупные траты "Юнайтед" связаны с ним. У него был шанс добиться успеха в ходе трех трансферных окон, но он плохо использовал ресурсы и отбросил команду назад в этом сезоне, несмотря на огромные инвестиции. Если на нынешнее окно не осталось денег, а оно может стать для тен Хага последним, то это только его собственная вина», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

    «МЮ» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ после 20 туров.

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