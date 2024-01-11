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    Клопп: Нуньес показывает выдающуюся игру

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре форварда команды Дарвина Нуньеса.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Должен сказать, он показывает выдающуюся игру. Мне нравится многое в том, как он играет. Первый год был периодом адаптации, и он забивал от случая к случаю, но теперь он вносит свой вклад в каждом матче. Игроки попадают в стартовый состав не потому, что забивают или не забивают. Моя вера в них безгранична, пока они ведут себя должным образом. Они заслуживают этого благодаря усилиям.

    Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином. Я рад реакции Дарвина и тому, как он это воспринял, но в таких ситуациях невозможно быть еще более невезучим. Он делает все совершенно правильно, но мяч не попадает. А потом он пытается забить еще раз. Думаю, это действительно нечто особенное», — цитирует Клоппа Goal.

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