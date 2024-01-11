Клопп: Нуньес показывает выдающуюся игру

Главный тренервысказался об игре форварда команды

«Должен сказать, он показывает выдающуюся игру. Мне нравится многое в том, как он играет. Первый год был периодом адаптации, и он забивал от случая к случаю, но теперь он вносит свой вклад в каждом матче. Игроки попадают в стартовый состав не потому, что забивают или не забивают. Моя вера в них безгранична, пока они ведут себя должным образом. Они заслуживают этого благодаря усилиям.

Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином. Я рад реакции Дарвина и тому, как он это воспринял, но в таких ситуациях невозможно быть еще более невезучим. Он делает все совершенно правильно, но мяч не попадает. А потом он пытается забить еще раз. Думаю, это действительно нечто особенное», — цитирует Клоппа Goal.