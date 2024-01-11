Караваев: Сейчас хорошо себя чувствую. Надеюсь, что первый сбор начну с командой

Защитниквысказался о предстоящих сборах команды.

«Новогодние праздники провел с семьей в Санкт‑Петербурге. За последние несколько лет они, наверно, самыми спокойными получились.

Новички? Я их еще не видел, поэтому что‑то конкретное сказать про ребят не могу. Но не сомневаюсь, что они помогут в выполнении наших целей. Это самое главное.

Сейчас хорошо себя чувствую. Надеюсь, что первый сбор начну с командой. Длинные сборы? Ничего страшного — по большому счету все как обычно. Тем более, будут выходные, можно при желании домой в Питер слетать», — цитирует Караваева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» с 36 баллами идет вторым в турнирной таблице чемпионата России.