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    Караваев: Сейчас хорошо себя чувствую. Надеюсь, что первый сбор начну с командой

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    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о предстоящих сборах команды.

    Вячеслав Караваев
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    Вячеслав Караваев

    «Новогодние праздники провел с семьей в Санкт‑Петербурге. За последние несколько лет они, наверно, самыми спокойными получились.

    Новички? Я их еще не видел, поэтому что‑то конкретное сказать про ребят не могу. Но не сомневаюсь, что они помогут в выполнении наших целей. Это самое главное.

    Сейчас хорошо себя чувствую. Надеюсь, что первый сбор начну с командой. Длинные сборы? Ничего страшного — по большому счету все как обычно. Тем более, будут выходные, можно при желании домой в Питер слетать», — цитирует Караваева «Матч ТВ».

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    Сейчас «Зенит» с 36 баллами идет вторым в турнирной таблице чемпионата России.

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