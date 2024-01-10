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    Семин: У Тюкавина есть большой талант, который нужно развивать большой работой

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    Российский специалист Юрий Семин прокомментировал победу нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в премии «Первая пятёрка».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Это заслуженная награда, он провёл прекрасный сезон, который ещё не закончился, и поэтому его нужно довести до конца. Задачи у "Динамо" достаточно большие, они в состоянии бороться за чемпионское звание, и Костя является главной действующей фигурой, на мой взгляд. Много решающих действий, голов и передач. Самое главное, чтобы он на этом не останавливался, а двигался дальше.

    У него есть большой талант, который нужно развивать большой работой. Костя из школы динамовской, а это в первую очередь работа, которая поставлена в футбольной школе. Второй момент, что он остался в "Динамо", и это означает, что ему тут нравится, его мотивируют здесь. Он свой, динамовец, и он является примером для молодых», — приводит слова Семина пресс-служба «Динамо».

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