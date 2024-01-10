Президент «ПСЖ»: В команде отличная атмосфера

Президент французского «ПСЖ»оценил ситуацию в клубе. Он рад, что была сформирована молодая команда.

«Мы сделали много вещей. Некоторые сработали, а некоторые нет. Мы совершали ошибки, и это нормально. Сейчас мы создали молодую команду с французскими игроками на долгосрочную перспективу и не торопимся. Мы создали хорошую техничную команду. Система также изменилась, и мне приятно видеть это. Мы играем в футбол, они играют как команда и защищаются вместе, атмосфера отличная.

Пришло время меняться, строить что-то новое. В Париже у нас есть лучший игрок в мире, и сейчас мы являемся одним из лучших клубов в мире. Мы занимаем четвёртое место в рейтинге УЕФА. Когда мы появились здесь в 2011 году… я не знаю, на каком месте мы были в рейтинге. Нам нужно продолжать двигаться вперёд и работать, чтобы побеждать, в том числе в Лиге чемпионов. Но, возможно, было ошибкой делать такой сильный упор на Лигу чемпионов. Футбол не так прост», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.

Аль-Хелаифи приобрел «ПСЖ» в 2011 году. С того момента клуб выиграл девять чемпионств, шесть Кубков Франции, шесть Кубков лиги, а также 10 Суперкубков Франции.