Президент «ПСЖ»: Хочу защитить Мбаппе

Президент французского «ПСЖ»высказался по поводу ситуации, связанной с форвардом

«Я прошу всех оставить Килиана в покое. Я в нём уверен — он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья. Я хочу защитить игрока.

Все игроки в команде важны, и сейчас у нас очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за парижский клуб 24 встречи во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал три голевые передачи.

Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.