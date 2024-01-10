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    Президент «ПСЖ»: Хочу защитить Мбаппе

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    Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался по поводу ситуации, связанной с форвардом Килианом Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я прошу всех оставить Килиана в покое. Я в нём уверен — он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья. Я хочу защитить игрока.

    Все игроки в команде важны, и сейчас у нас очень чувствительный период, поэтому я попрошу средства массовой информации немного отпустить ситуацию», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

    Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне нападающий сыграл за парижский клуб 24 встречи во всех турнирах, забил 25 мячей и сделал три голевые передачи.

    Соглашение Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.

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