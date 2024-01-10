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    Мата: Я с нетерпением жду возможности продолжить наслаждаться футболом

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    Бывший футболист «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал о своем будущем после ухода из «Виссел Кобе».

    Хуан Мата
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    Хуан Мата

    «Я с нетерпением жду возможности продолжить наслаждаться футболом где-нибудь еще и, надеюсь, продолжу выигрывать трофеи, пусть эта серия продолжится!» — написал Мата на своей странице в социальной сети.

    Мата перешел в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года. В составе японской команды он принял участие всего в 1 матче, проведя на поле лишь 15 минут.

    Испанец играл за «Валенсию», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.

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