Мата: Я с нетерпением жду возможности продолжить наслаждаться футболом

Бывший футболистрассказал о своем будущем после ухода из

«Я с нетерпением жду возможности продолжить наслаждаться футболом где-нибудь еще и, надеюсь, продолжу выигрывать трофеи, пусть эта серия продолжится!» — написал Мата на своей странице в социальной сети.

Мата перешел в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года. В составе японской команды он принял участие всего в 1 матче, проведя на поле лишь 15 минут.

Испанец играл за «Валенсию», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай», становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В составе сборной Испании он стал чемпионом мира-2010 и чемпионом Европы-2012.